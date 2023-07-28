أهالي قرية منشأة همام بأسيوط يستغيثون بالمسئولين لسرعة انشاء مدرسة التعليم الأساسي

استغاث أهالي قرية منشأة همام التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لسرعة الإنتهاء من انشاء مدرسة منشاة همام للتعليم الأساسى.

ويقول المواطن حسن رفعت سليمان في رسالته : نناشد السيد اللواء محافظ أسيوط،

بخصوص إنشاء مدرسة منشأة همام للتعليم الأساسى، علمًا بأن هناك تباطؤ شديد في إجراءات إنشاء مدرسة منشأة همام الابتدائية والاعدادية التي نزعت لها ملكية ٨ قراريط من أملاك الدولة، وتم رفع الرسم الهندسي لأملاك الدولة منذ ٥ شهور؛ وما زال العمل إنهاء باقي الإجراءات متوقف.



وأضاف : حيث أن القرية تعاني أشد المعاناة من الكثافة في الفصول وأصبحت الدراسة فترتين في مدرستين مؤجرتين متهالكتين لا تصلحان نهائيًا لمكان تعليمي منذ سنوات؛ وهناك تخاذل منذ عقود بالنظر لأحوال القرية التي تخلو من المدارس نهائيًا و التغاضي عن الحق الأصيل التي تكفله الدولة لكل مواطن وهو التعليم، وكانت الحجة السابقة أنه لا يوجد أرض لإقامة مدرسة، ورغم أنه سبب لا يخص المواطن فالدولة هي المسؤولة عن توفير ذلك، لكن بفضل الله ثم بفضل المخلصين تم تصعيد الموقف من أكثر من عامين وجاءت زيارة السيد نائب المحافظ والسيد رئيس مركز ومدينة البداري للقرية لمتابعة الموضوع؛ وبالفعل تم نزع ٨ قراريط من أملاك الدولة لتخصيصهم لإنشاء مدرسة من مرحلتين رغم تأخر هذا الإجراء عقود من الزمن.



و أشار : لكن التساؤلات التي تطرح نفسها الآن وجدت الأرض لكن الأزمة التعليمية في القرية ما زالت تتفاقم والمدارس المؤجرة متهالكة، هل ننتظر وقوع كارثة لنبدأ في البناء؟ أم لمصلحة من تأخير إنشاء المدرسة، الأمر الذي دفع أهل القرية لرفع الشكوى لسيادتكم لسرعة انهاء الإجراءات وإنشاء المدرسة، أو تكليف لجنة لمتابعة وتوضيح سبب تباطؤ الإجراءات، وهل هناك تقصير أو تكاسل من المسؤولين ونحن في ظل توجه الدولة لحياة كريمة لكافة القرى وخصوصا الأكثر احتياجًا نرفع هذه الشكوى بكل استياء.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.