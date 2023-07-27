عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر .. نهب مقر الحزب الحاكم وإحراقه

النيجر
النيجر

ذكرت وسائل إعلام في النيجر، اليوم الخميس، أن متظاهرون نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.

بدأت أعمال الشغب عندما بدأ المارة في إلقاء الحجارة والأشياء الأخرى على مبنى حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر في وسط نيامي.

في ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب يعقدون اجتماعا حول الوضع في البلاد بعد الانقلاب.

البيت الأبيض يعلن دعمه لرئيس النيجر.. ويدين أية محاولة للانقلاب

تحذير عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث النيجر

واقتحم المتظاهرون المبنى، وفر نشطاء الحزب من المقر، وأصيب بعضهم في الحادث.

كما تم نهب المبنى وإشعال النار فيه، واستدعي الأمر تدخل رجال الإطفاء لإطفاءه.

النيجر نيامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد محاكمته.. إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن عفو بايدن عن نجله

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

موضوعات متعلقة

إفريقيا.. سر مخاوف أمريكا من تصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية

الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا في زابوريجيا

ضحي بالجيش.. أمريكا تكشف عن كارثة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

انظروا لبايدن.. تعليق ساخر من روسيا على جلسات الاستماع حول الفضائيين بالكونجرس

بعد محاكمته.. إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن عفو بايدن عن نجله

ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لأعلى مستوى في 8 أشهر

تطور خطير.. تحذير أمريكي عاجل من استيلاء بولندا على غرب أوكرانيا

وداعا أمريكا.. خبير اقتصادي شهير يعلن موعد نهاية الدولار وظهور العملة الجديدة

ترشيحاتنا

لتجنب تأثير التغيرات المناخية.. شعبة الخضروات تقدم روشتة للتعامل مع المنتجات الزراعية

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

لأول مرة .. مصر توقع عقد تنظيم بطولتى سلسة العالم للسباحه البارالمبية

ضربة روسية قاصمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحدود الجديدة لـ أوكرانيا

البيت الأبيض يكشف سبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ السعودية

روسيا تخطب ود أفريقيا.. وعود بحل أزمة الحبوب وهدية خاصة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزرق على الأسد.. شاهد فستان رضوى الشربيني يبهر متابعيها بالسوشيال ميديا

لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

هاني الناظر يكشف عن استخدام خاطئ لشمسية اليد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ