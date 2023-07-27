النيجر .. نهب مقر الحزب الحاكم وإحراقه

ذكرت وسائل إعلام في النيجر، اليوم الخميس، أن متظاهرون نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.

بدأت أعمال الشغب عندما بدأ المارة في إلقاء الحجارة والأشياء الأخرى على مبنى حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر في وسط نيامي.

في ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب يعقدون اجتماعا حول الوضع في البلاد بعد الانقلاب.

واقتحم المتظاهرون المبنى، وفر نشطاء الحزب من المقر، وأصيب بعضهم في الحادث.

كما تم نهب المبنى وإشعال النار فيه، واستدعي الأمر تدخل رجال الإطفاء لإطفاءه.