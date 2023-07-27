العدل: شاهدت 53 فيلما خلال 4 أيام لتشارلى شابلن بعد انبهارى بفكرة المسرحية..فيديو

حل أبطال وصناع مسرحية تشارلي تشابلن٫ ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى٫ على قناة سي بي سي.

وحكي الكاتب والسيناريست٫ مدحت العدل مؤلف المسرحية الغنائية عن كواليس كتابته للعرض الذي خاضه على سبيل التحدي وكيف كان لشابلن فضل عليه خلال كتاباته لسيناريوهات بعض أفلامه.

وقال الكاتب والسيناريست٫ مدحت العدل مؤلف المسرحية٫: “شاهدت 53 فيلما خلال 4 أيام لتشارلى شابلن خاصة بعد انبهارى بالفكرة.

وأضاف الكاتب والسيناريست٫ مدحت العدل: “القائمين على المسرحية عرضوا علي في البداية فكرة المسرحية بطولة محمد فهيم فولت شباب لذيذ متحسم٫، وهي مسرحية غنائية فقلت لهم إن شاء الله ثم طلبت منهم أن يحكون الفكرة وقولت لهم نعمل مسرحية فيها أغاني يعني”.





وأشار: “هوس الشباب للفكرة اتنقل لي من خلال عرضهم للفكرة علي واتبسط منهم”.

