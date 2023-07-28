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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الزيتون المخلل السريع في البيت

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

الزيتون المخلل من أشهر أنواع الأطباق الجانبية المحببة لدى الجميع، ونجده يوضع على الموائد المختلفة وبجانب الأكلات المتنوعة؛ فهو فاتح شهير للشهية.

يقلل الزيتون من نسبة تأكسد الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فهو له دور كبير في الحماية من الجلطات وتصلب الشرايين.

يساعد الزيتون على نسبة حمض الأوليك، ويعمل على الخفض من ضغط الدم المرتفع.

تناول الزيتون بشكل يومي يعمل على التخلص من الوزن الزائد، وله القدرة على حرق الدهون؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من هرمون السيروتونين.. 

طريقة عمل الزيتون المخلل

يمكن تحضيره بسهولة في المنزل بسرعة، نقدم لكِ طريقة تحضير الزيتون المخلل السريع.

المكونات:

زيتون أخضر.
ملح.
فلفل أخضر.
ليمون.
ماء.
بيضة.
برطمان.

طريقة التحضير:

يُغسل الزيتون جيداً بالماء الجاري للتخلص من الشوائب والأتربة له، ثم يتم عمل شقوق في حبات الزيتون، ودقّها.

انقعي الزيتون في الماء، مع مراعاة تغيير الماء كل فترة.

يوضع الملح في الماء، وفوقها توضع بيضة وتترك حتى تطفو، فإذا لم تطفُ فعليكِ بزيادة كمية الملح إلى أن تطفو البيضة.

يتم غسل الليمون والفلفل الأخضر، وتقطيعهما إلى أرباع، ثم يوضعا في قاع البرطمان من الأسفل، وفوقهما يوضع الزيتون، ثم قطع الليمون والفلفل الأخضر، ثم الزيتون، وهكذا إلى أن يمتلئ البرطمان.

أضيفي الماء والملح السابق تحضيرها إلى البرطمان، ثم يغلق البرطمان، ويترك في مكان دافئ لفترة من الوقت إلى أن يتخلل الزيتون، ثم يقدم.

الزيتون الزيتون المخلل طريقة عمل الزيتون المخلل مكونات الزيتون مكونات الزيتون الأخضر

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