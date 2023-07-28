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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة إعلامي شهير تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

دينا سليم
دينا سليم

خطفت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت دينا سليم بإطلالة جذابة مرتدية فستان صيفي أنيق ووضعت بعض اللمسات من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وعلى جانب آخر يبدأ نادى الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيرى اليوم الجمعة، فى افتتاح مبارياته فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الاتحاد المنستيرى التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فى أولى مباريات الزمالك فى البطولة العربية.

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٥١٩٢٩
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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٥٢٣٥٢
الاتحاد المنستيري التونسي إطلالة جذابة إعلامي شهير خالد الغندور الإعلامية دينا سليم

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