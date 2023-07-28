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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شقيقين غرقًا في الترعة بسوهاج

صدى البلد

لقي شقيقان مصرعهما، غرقاً بترعة نجع الدومه بناحية الدناقله دائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وتم إنتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع شقيقان غرقاً بترعة نجع الدومه بناحية الدناقله دائرة مركز المنشاة.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع كلاً من:" المدعو جمال خ.ع.ع- 18 سنه- عامل، وشقيقه المرشدي خ.ع.ع- 15 سنه- طالب"، ويقيمان بذات الناحية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

وأفاد والدهما المدعو "خلف الله ع.ع- 53 سنه- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بأنه أثناء استحمام نجليه المذكورين بالترعة ولعدم اجادتهما السباحة غرقا بها، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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