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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الشريف" يفتتح احتفالية العيد القومي ويشهد جلسة حوارية "في حب الإسكندرية"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية العيد القومي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال71، التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لمدينة الإسكندرية ال71. معرباً عن سعادته بتواجده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومي والذي يعد من أقوي وأعظم المناسبات التي تشهدها مدينة الإسكندرية.  

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ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة. وأكد أن المحافظة حرصت هذا العام علي جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في كافة الحقب الزمنية. مؤكداً أننا نعمل علي إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط. 
وأكد أن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشاريع قومية كبري، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تنظيم جلسة حوارية في "حب الإسكندرية"، أدارتها الدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وشارك فيها الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والفنانة بوسي شلبي، والفنانة لقاء سويدان ، والشاعرة أماني محفوظ، والفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد محمود.

وقد شارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنان عمرو مصطفى، والفنان أحمد جمال والشاعر هشام الجخ، والفنانة كارمن سليمان.

شهد الاحتفال؛ اللواء وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وقناصل وسفراء الدول الأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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