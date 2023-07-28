في إطار حياة كريمة.. قافلة طبية لـ صحة الإسكندرية لمدة يومين ببرج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة خلال هذا الأسبوع قافلة علاجية بالوحدة الصحية لقرية عبد الباسط عبد الصمد ببرج العرب على مدار يومين، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت ١٢ عيادة طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة و الأمراض الصدرية والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و المسالك البولية و الجلدية و الأنف و الأذن و الحنجرة و الرمد و الأسنان بمشاركة ٦٠ عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ١٤١٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٢٩٧ حالة إلى عيادات تخصصية و مستشفيات تابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٤٥ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٢٥ تحليلا بمعمل الطفيليات و ٤ أشعة سينية ، علاوة على فحص ٧٠ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦١٩ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.