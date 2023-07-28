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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

500 مليون دولارإيرادات فيلم Barbie على مستوى العالم في أسبوع

Barbie
Barbie

حقق فيلم Barbie إيرادات حول العالم وصلت إلى 500 مليون دولار خلال حوالي أسبوع بعد طرحه في دور العرض العالمية منذ يوم 21 يوليو الجاري. 

تفوق فيلم Barbie بكل المقاييس في شباك التذاكر العالمي، والبوكس أوفيس الأمريكي وحقق محليا حوالي 237 مليون دولار، وفي طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام. 

تصاعدت خلال الفترة الماضية موجة من المزح حول مشاهدة فيلمي Barbie وOppenheimer  في نفس الوقت، بعدما تصادف موعد طرحهما في السينمات العالمية سويا، ولكن مصر عرضت الفيلم الثاني فقط، وشهد إقبالا كبيرا من  الجمهور.

 

وتصدر مصطلح Barbenheimer مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اسم يجمع بين الفيلمين، واختلاف التوجهات بين المشاهدين. 

لم يعلن عن سبب واضح لتأجيل عرض فيلم مارجو روبي الجديد Barbie في مصر، ولكن عدد من التقارير الأجنبية قالت إن مشاهده قد تتعارض مع المعايير الأخلاقية لدولة الإمارات التي تتفق مع مصر في قرار التأجيل. 

منع الفيلم من العرض في عدد من الدول لأسباب مختلفة، منها فيتنام التي اعترضت على مشهد يخص خطوط الطول والعرض الخاصة بحدودها، التي ظهرت في إحدى المشاهد وتسببت في أزمة سياسية مع الصين. 

Barbie Oppenheimer البوكس اوفيس فيلم Barbie شباك التذاكر

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