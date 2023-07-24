رقم مفاجئ.. Barbie يتفوق على Oppenheimer في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم Barbie أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر العالمي بلغت 337 مليون دولار خلال ثلاثة أيام بعد طرحه يوم 21 يوليو الجاري.

تفوق Barbie على فيلم Oppenheimer الذي حقق حوالي 174 مليون دولار فقط، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 155 مليون دولار وفي طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

رغم تأجيل عرض فيلم Barbie في مصر والإمارات وعدد من الدول حتى الآن، إلا أن إيراداته في تزايد مستمر، وهو يصنف بأنه عمل كوميدي اجتماعي فانتازي.

تصاعدت خلال الفترة الماضية موجة من المزح حول مشاهدة فيلمي Barbie وOppenheimer في نفس الوقت، بعدما تصادف موعد طرحهما في السينمات العالمية سويا، ولكن مصر عرضت الفيلم الثاني فقط، وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وتصدر مصطلح Barbenheimer مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اسم يجمع بين الفيلمين، واختلاف التوجهات بين المشاهدين.

لم يعلن عن سبب واضح لتأجيل عرض فيلم مارجو روبي الجديد Barbie في مصر، ولكن عدد من التقارير الأجنبية قالت إن مشاهده قد تتعارض مع المعايير الأخلاقية لدولة الإمارات التي تتفق مع مصر في قرار التأجيل.

منع الفيلم من العرض في عدد من الدول لأسباب مختلفة، منها فيتنام التي اعترضت على مشهد يخص خطوط الطول والعرض الخاصة بحدودها، التي ظهرت في إحدى المشاهد وتسببت في أزمة سياسية مع الصين.