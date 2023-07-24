عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم مفاجئ.. Barbie يتفوق على Oppenheimer في شباك التذاكر العالمي

Barbie
Barbie

حقق فيلم Barbie أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر العالمي بلغت 337 مليون دولار خلال ثلاثة أيام بعد طرحه يوم 21 يوليو الجاري. 

 

تفوق Barbie على فيلم Oppenheimer الذي حقق حوالي 174 مليون دولار فقط، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 155 مليون دولار وفي طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

 

رغم تأجيل عرض فيلم Barbie في مصر والإمارات وعدد من الدول حتى الآن، إلا أن إيراداته في تزايد مستمر، وهو يصنف بأنه عمل كوميدي اجتماعي فانتازي. 

 

 

تصاعدت خلال الفترة الماضية موجة من المزح حول مشاهدة فيلمي Barbie وOppenheimer  في نفس الوقت، بعدما تصادف موعد طرحهما في السينمات العالمية سويا، ولكن مصر عرضت الفيلم الثاني فقط، وشهد إقبالا كبيرا من  الجمهور.

 

وتصدر مصطلح Barbenheimer مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اسم يجمع بين الفيلمين، واختلاف التوجهات بين المشاهدين. 

 

لم يعلن عن سبب واضح لتأجيل عرض فيلم مارجو روبي الجديد Barbie في مصر، ولكن عدد من التقارير الأجنبية قالت إن مشاهده قد تتعارض مع المعايير الأخلاقية لدولة الإمارات التي تتفق مع مصر في قرار التأجيل. 

 

منع الفيلم من العرض في عدد من الدول لأسباب مختلفة، منها فيتنام التي اعترضت على مشهد يخص خطوط الطول والعرض الخاصة بحدودها، التي ظهرت في إحدى المشاهد وتسببت في أزمة سياسية مع الصين. 

Barbie فيلم Barbie Oppenheimer السينمات العالمية فيلم Oppenheimer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

الكليوباترا بـ 50 جنيها|الشرقية للدخان تزف بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

في 3 أيام.. Oppenheimer يحقق 174 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

انتصار: السيدات ليس لهم هدف محدد في الحياة ورأيهم بيتغير باستمرار| فيديو

مؤلف مسلسل السفاح: أحمد فهمي مفاجأة العمل .. وهذا سبب اهتمامي بالقصة

حفل نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين .. 28 الجاري

مولان.. هيثم نبيل يكشف اسم مولودته الجديدة

كواليس تصوير فيديو كليب الرابر علي لوكا في الأردن| صور

عدت من الجحيم.. جايمي فوكس يكشف تطورات حالته الصحية الغامضة

الأربعاء.. حفل هشام خرما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن يدعو الرئيس السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر.. فيديو

حزب المصريين الأحرار يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.. فيديو

الأونروا: نحتاج أكثر من 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في جنين

رغم العقوبات.. زيادة حصة روسيا من سوق الغذاء العالمي بمقدار 1.5 مرة

رابط نتيجة الثانوية العام 2023 وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

المخابرات البريطانية: الجاسوسية خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي ومازالت حكرًا على البشر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنرال في متاهته.. أسرار رحلة المنفى وأيام سيمون بوليفار الأخيرة

فيديو مؤثرلـ كلب ينقذ حياة صاحبته المصابة بحالة مرضية نادرة..شاهد

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملابسها الجريئة |شاهد

فيديو

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

هل يتأثر تنسيق كليات القمة 2023 بعد رسوب طلاب الطب؟

خلال أيام.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر

أخطر ساعات اليوم .. ظاهرة النينو تستمر حتى العام المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ