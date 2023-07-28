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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يوجه رسالة لنجم الأهلي بعد رحيله عن الفريق

صدى البلد

وجه محمد بركات ، رسالة للاعب شادي حسين بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.
وقال بركات تعليقاً على رسالة وداع شادي حسين للأهلي إن شادي لاعب موهوب وقدم بداية جيدة مع الفريق الأحمر بعد انضمامه قادماً من سيراميكا كليوباترا.
وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن شادي حسين من اللاعبين المميزين وعدم مشاركته باستمرار مع الأهلي لا يقلل من قدراته الفنية.
وأوضح أن نادي زد الصاعد حديثاً للدوري توصل لاتفاق لضم رباعي الأهلي شادي حسين والحارس علي لطفي والثنائي العائد من الإعارة من الداخلية مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي.
وأكد أن زد سيكون تجربة جيدة ويسعى لتكوين فريق مميز في الموسم المقبل.

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