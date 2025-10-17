زمالك 2011 يكتسح المصري 4-1 في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011، على المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك: مالك علي ثلاثة "أهداف"، وتيمور هشام "هدف".

قدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا خلال الشوط الأول وصنعوا فرصاً عديدة على مرمى المصري، نتج عنها تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق مالك علي في الدقائق: 37، و42، و45.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية، وتمكن تيمور هشام من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 48، وبعدها نجح المصري في تسجيل هدفه الوحيد من كرة مرتدة، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق، بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2011 : محمد أحمد مدربًا، محمد الأتربي "تربو" مدربًا مساعدًا، سامح حسين مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، عمرو كرم أخصائياً للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، محمد السيد عبد العال مسئولا للمهمات.

وفي سياق متصل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في تمام الساعة السادسة مساءً الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.