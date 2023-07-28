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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الشاذلي يطرح أغنية السنيورة.. فيديو

عمرو الشاذلي
عمرو الشاذلي

طرح الفنان عمرو الشاذلي، اغنية جديدة بعنوان، السنيوره" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

أغنية “السنيورة" كلمات: أحمد يوسف الجوكر، ألحان : عمرو الشاذلي، توزيع و مكس و ماستر : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نص، أورج : محمود شاهى، فيديو : شاما، انتاج : Shaheen Music.

لمشاهدة الاغنية اضغط هنا

تقول كلمات الأغنية: "بتزغلل عينى السنيورة.. تدلع عادى ما هي أموره .. أنا عايز أخد وياكى صورة.. متجنن بيكى والله معذور.. وحش المنطقه يا بطل قلبي.. طب ليه تبعدى خليكى جنبى.. دى مشاعرى خفيفه وايه ذنبى .. ما تحن يا عم المغرور".

وأكد الملحن عمر الشاذلي، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الفنان رامي صبري.

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وقال عمرو الشاذلي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "متحمس جدًا للاغنية، وهي أغنية مختلفة تماما عن الاعمال التي قدمتها من قبل، ولقد بدأنا تنفيذ الأغنية بالفعل ونتواجد في الاستوديو للانتهاء منها وطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

 

وكان عمرو الشاذلي، قد روج للأغنية من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا قائلاً: “العمروات المرة دي متجمعين بيعملوا ايه ؟.. استنونا مع الفنان الكبير رامى صبري. اللى فات تقيل و الجاي أتقل إن شاء الله .. كلمات: عمرو المصري .. ألحانى : #عمرو_الشاذلي .. توزيع : عمرو الخضري”.

 

 

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