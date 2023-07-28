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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تحذر من الأعيرة الجديدة في الأسواق

الذهب
الذهب

حذر لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهراتبالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظهور بعض الأعيرة الدخيلة على الأسواق، منها عيار 12.

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الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

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تراجع 650 جنيها مرة واحدة.. شعبة الذهب تعلن عن مفاجأة بشأن الأسعار

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن السوق المصري يعترف بعيار 21، و 18، ولكن عيار 12 شيء جديد بالسوق.

ولفت إلي أن تواجد عيار 12 تعتبر تجربة، لكن لا يكون عليه أقبال، ولذلك حالة البيع، سينتج عنه خسارة، لآن المصنعية تكون عليه عالية وقت البيع.

وأشار إلي أن سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2150 للجرام، وأن هذا السعر مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة من الممكن أن يكون هناك ارتفاعات.

وقدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2474.25 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1855.75 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيه.

الشعبة العامة للذهب عيار 12 سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 صباح البلد

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