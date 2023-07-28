الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

أكد لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب هو أفضل وعاء للحفاظ على السيولة، موضحًا :" كل ما يكون في فلوس بنجيب ذهب".

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن الوقت الحالي مناسب لـ الشراء، وان الذهب لن ينخفض لأكثر من الأسعار الحالية.

وأشار إلي أن سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2150 للجرام، وأن هذا السعر مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة من الممكن أن يكون هناك ارتفاعات.

وقدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2474.25 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1855.75 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيه.