عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع 650 جنيها مرة واحدة.. شعبة الذهب تعلن عن مفاجأة بشأن الأسعار

الذهب
الذهب

أكد لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج، من الجمارك أدى إلى انخفاض في الأسعار من 2800 لـ 2150.

txt

شعبة الذهب تعلن الأسعار.. وعيار 21 يقترب من الـ 2000 جنيه

txt

تراجع جديد يضرب أسواق الذهب في مصر.. أسعار وأرقام

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن هذه الانخفاضات كانت مرة واحدة في فترة قصيرة، وأن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، تسبب في حالة استقرار وانخفاض وصل لـ 650 جنيها بالحرام، عيار 21.

وكشف أن آخر سعر الـ الذهب، هو تسجيل عيار 21 مبلغ 2155 جنيها، وعيار 24 يسجل 2463 جنيها للجرام.

 

ولفت إلي أن أسعار الذهب منذ فترة طويلة وهي مستقرة، وأن الارتفاع أو الانخفاض يكون بنسبة 10 جنيهات.

 

ورد على سؤال هل أسعار الذهب ستنخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وقال إن هناك أمرين يؤثران على أسعار الذهب، هما: سعر الذهب بالعالم، وسعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار، فالذهب ينخفض ويصعد وفقًا لـ المؤشرات.

وكشف أن الأسعار أصبحت قريبة من الأسعار العالمية، بعد أن كان فارق السعر يصل لـ 15%.

 

الجمارك عيار 21 الذهب عيار 24 أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

نجم الأهلي السابق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل انطلاق البطولة العربية

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

البطولة العربية.. محمد حليم يكشف نقاط قوة وضعف الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

الصين تجدد تحذيراتها إلى أعلى المستويات بعد ضرب إعصار دوكسوري جنوب البلاد

قرارات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. ومعاقبة هذه الفئات بعد رد الحكومة

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.. أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ