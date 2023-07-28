تراجع 650 جنيها مرة واحدة.. شعبة الذهب تعلن عن مفاجأة بشأن الأسعار

أكد لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج، من الجمارك أدى إلى انخفاض في الأسعار من 2800 لـ 2150.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن هذه الانخفاضات كانت مرة واحدة في فترة قصيرة، وأن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، تسبب في حالة استقرار وانخفاض وصل لـ 650 جنيها بالحرام، عيار 21.

وكشف أن آخر سعر الـ الذهب، هو تسجيل عيار 21 مبلغ 2155 جنيها، وعيار 24 يسجل 2463 جنيها للجرام.

ولفت إلي أن أسعار الذهب منذ فترة طويلة وهي مستقرة، وأن الارتفاع أو الانخفاض يكون بنسبة 10 جنيهات.

ورد على سؤال هل أسعار الذهب ستنخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وقال إن هناك أمرين يؤثران على أسعار الذهب، هما: سعر الذهب بالعالم، وسعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار، فالذهب ينخفض ويصعد وفقًا لـ المؤشرات.

وكشف أن الأسعار أصبحت قريبة من الأسعار العالمية، بعد أن كان فارق السعر يصل لـ 15%.