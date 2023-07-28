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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد يضرب أسواق الذهب في مصر.. أسعار وأرقام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يهتم الكثير من المواطنين، بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم، الجمعة  28-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “ايچيبت جولد برايس توداي”. 

 

وتراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 750 جنيه من أعلى مستوياته عند 2900 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-7-2023 مستوى 2150 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-7-2023
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,140 شراء 2,150
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 1,834 شراء 1,843
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,446 شراء 2,457
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 17,120 شراء 17,200

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457
عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,252
عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150
عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843
عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433
عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229
الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417
الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 17,200
الكيلو بيع 2,445,714 شراء 2,457,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر 

الذهب 

الذهب عالميا 

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس 27 يوليو مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

سعر مصنعية الذهب والدمغة 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم فى مصر 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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