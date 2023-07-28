عودة سفارتين.. بوتين يفتتح كلمته في اليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتني، اليوم الجمعة، أن المواقف الروسية الإفريقية متقاربة للغاية.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية بمشاركة ورؤساء الوفود الإفريقية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين إن "القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما وتعزيز العلاقات في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا".

وأكد أن روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك، مضيفا: "نخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة في إفريقيا ونرحب بخطوات مماثلة".

كما أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده مناقشة توسيع المشاركة الأفريقية في المنظمات الأممية بما في ذلك مجلس الأمن.

كما أعلن عودة السفارتان الروسيتان في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما.



وأضاف: "نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي".

وتابع بوتين: "يشارك عدد من الدول في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية".

كما أعرب عن تقديره جهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، قائلا إن " التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".