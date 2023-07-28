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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة وخالد الجندي خطيبا

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمحافظة الجيزة

نقل التيلفزيون المصري ، بث مباشر من شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمحافظة الجيزة.
 

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الدينية، بأداء خطبة الجمعة اليوم، متمنيا له التوفيق والسداد.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان “القرآن الكريم كتاب رحمة”، مشددة على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة.

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز، أنه في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرصنا على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة ، على بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها.

ونبه رئيس القطاع الديني بالأوقاف على فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا ، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف، وتخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه، إلى جانب قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة ، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة ، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية .

وأكدت الأوقاف على  الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف، وأنه في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمكبر صوت واحد، إلى جانب عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

بينما يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك اليوم  الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣م ، بديوان عام محافظة الجيزة، يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

التيلفزيون بث مباشر صلاة الجمعة مسجد الكويت وزير الاوقاف خالد الجندي

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