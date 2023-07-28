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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: توريد 138 ألفا و762 طن قمح محلي بالشون والصوامع

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ‏إنه تم توريد  138 ألفا و762 طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.


وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار فتح 4 مواقع لاستلام الاقماح على مستوى المحافظة حتي نهاية موسم التوريد وهم (صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر وشونه نزله عبداللاه وشونه أبوتيج وشونه القوصية) خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألف و400 فدان محذراً ضعاف النفوس من المزارعين وتجار القمح من تجميع كميات من القمح بغرض بيعها في السوق السوداء أو بيعها لمطاحن القطاع الخاص أو استخدامها كعلف حيواني على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات التموينية المنظمة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.


وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 52167 طن و226 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 21943 طن و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42268 طن فضلاً عن توريد 9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10950 طن و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و2245 طن و 755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 138762 طن و 645 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن من مساحة منزرعة حوالي 167007 فدان مشيراً إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول وبحد أقصى بعد التوريد خلال 48 ساعة.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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