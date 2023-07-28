محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية لمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الذي يجري إنشاؤه بديوان عام المحافظة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور أحمد صلاح مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.



وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ وأيضاً التشطيبات وتنفيذ أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه.



وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشائه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية فضلا عن الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.



وأعلن اللواء عصام سعد عن تقديمه لكافة سبل الدعم للانتهاء من الأعمال في المركز ليدخل العمل داخل منظومة الشبكة الوطنية ويقدم خدماته لكافة محافظات الصعيد ويساهم في تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.



يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

IMG-20230728-WA0001

IMG-20230728-WA0000

IMG-20230728-WA0003

IMG-20230728-WA0002

IMG-20230728-WA0005

IMG-20230728-WA0004

IMG-20230728-WA0006

IMG-20230728-WA0007

IMG-20230728-WA0009