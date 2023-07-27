محافظ أسيوط يلتقي منتسبات دار الصفا لرعاية الفتيات

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً بديوان عام المحافظة، مع فتيات دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية وفتح جسور التواصل معهم في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء دور الرعاية ووضعها على رأس أولويات الدولة المصرية.



جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمستشار وليد بركات، رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة، والدكتورة أسماء عبد الرحمن، والدكتورة إيمان عبد العال، والدكتورة أماني الليثي، أعضاء مجلس الإدارة، ووفاء رفعت سيد، مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي، ومنار كامل، مدير وحدة حقوق الطفل بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وغادة عبد الوهاب وأسماء عبد الحميد، مسئولي الأنشطة بدار الصفا.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام بالمحافظة ومشاركتهم جميع المناسبات والاحتفالات وزياراته المتكررة للدور لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقال إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم الكامل لهم وتقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

وأضاف: “إننا جميعًا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير جميع الأجواء المناسبة لهم”.

وأشاد بمستوى دور الرعاية والخدمات المقدمة بها، وطالب أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي التضامن الاجتماعي بمراعاة الجوانب الإنسانية ومطالب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم لإعداد جيل واعٍ يشارك في تقدم بلدهم وتحسين سبل الرعاية لهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما استمع المحافظ إلى طلبات وأسئلة الفتيات، والتي تمثلت في زيادة الأنشطة والفعاليات بالدور ومشاركتهم في جميع المسابقات والمعارض التي تقيمها المحافظة لصقل خبراتهم ومواهبهم.

ووجه المسئولين بالتضامن الاجتماعى بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة دور الأيتام لتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم، وتكرار عقد اللقاءات المستمرة مع الأطفال والفتيات بدور الأيتام لفتح جسور التواصل معهم وحل مشكلاتهم والاستجابة العاجلة لطلباتهم وتكريم المتميزين منهم في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة للموهوبين منهم لعرض منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية بالمعارض المتنوعة التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى زياراته الميدانية المتكررة والمفاجئة لدور رعاية الأطفال والأيتام بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم بدور الرعاية.

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