عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: محو أمية 32 ألف مواطن في خطة 2022/2023

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يوليو 2023 واشاد بالانجاز السنوي للمستهدف والمحقق من خطة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2022/2023 والتي بلغ نسبة الناجحين بها حوالى 32 ألف و99 ناجح تم محو أميتهم لتنخفض نسبة الأمية بالمحافظة إلى 32%.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة قضية الأمية التي تعد أحد أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد ابراهيم محمد عبد المالك نائب المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

حيث بدأت فعاليات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط لانجاز السنوي للمستهدف والمحقق من الخطة التنفيذية لمحو الأمية للمحافظة 2022/2023 م ونسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.


وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – دعمه للجهود المبذولة من كافة الجهات للسير قدمًا فى تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار خاصة وأن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية، مناشدًا كافة الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام ، مطالبًا بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030.

ووجه اللواء عصام سعد، الشكر للجهود الفاعلة والمخلصة لجميع العاملين بفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة معلنًا تكريم الجهات المتميزة والتي حققت أعلى مستهدف في خطة محو الأمية لهذا العام وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا لافتًا إلى أن عدد من تم محو أميتهم بلغ 32099 فيما بلغ عدد الحاضرين 39728 دارس ودارسة من إجمالي 62623 متقدم مشيرًا إلى أن الجهات التي حققت أعلى نسب من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة ، مؤكدًا على استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إجتماع مجلس تنفيذي أسيوط إدارات محو الأمية محو امية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

الجندي مديراً لأمن القاهرة وعبدالله للمباحث وعمارة للمرور وياسين للحماية المدنية

تحمل 3 آلاف سيارة متجهة لمصر.. اشتعال النار بسفينة شحن قبالة سواحل هولندا

المنتج أحمد الزواوي: اللي فيفي عبده فيه بسببي.. واذيتها زي ما أذتني

الكبانة بـ 10 آلاف جنيه بس| فتاة تثير الجدل بالساحل الشمالي وهجوم عنيف عليها

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي قرية الكوم الأحمر

بقرار محافظ أسيوط.. أماكن مستثناة من قطع الكهرباء| تعرف عليها

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف أخطاء في طباعة برايل على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً

وفاة نجمة شاعر المليون هلالة الحمداني

بعد حرق المصحف.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي

عقب عصيان جنود الاحتياط.. الكنيست الإسرائيلي يناقش في اجتماع سري كفاءة الجيش

القمة الروسية الإقريقية الثانية.. 5 أشياء يجب أن يحققها قادة القارة السمراء

الكرملين يتهم الغرب بمحاولة إفساد القمة الأفريقية الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر نكتة عن أسعار السجائر| ماذا قال رئيس الشرقية للدخان؟

8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

هل توقعت عائلة سمبسون شعار X الجديد لـ تويتر؟ صورة ستصدمك

نصائح ضرورية لحماية الأطفال من حمو النيل في الحر الشديد

فيديو

مفاجأة قوية في أسعار الذهب وتفاصيل صرف الدولار

بقوة 5,3 ريختر.. تنبؤات العالم الهولندي عن وقوع زلزال مدمر في مصر

بعد انتقادها الفنانين الكبار.. مشادة كلامية بين بدرية طلبة وسلمى سلومة

300 مليون جنيه خسائر إلغاء الحفل.. حقيقة صورة ترافيس سكوت بالأهرامات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ