محافظ أسيوط: محو أمية 32 ألف مواطن في خطة 2022/2023

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يوليو 2023 واشاد بالانجاز السنوي للمستهدف والمحقق من خطة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2022/2023 والتي بلغ نسبة الناجحين بها حوالى 32 ألف و99 ناجح تم محو أميتهم لتنخفض نسبة الأمية بالمحافظة إلى 32%.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة قضية الأمية التي تعد أحد أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد ابراهيم محمد عبد المالك نائب المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

حيث بدأت فعاليات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط لانجاز السنوي للمستهدف والمحقق من الخطة التنفيذية لمحو الأمية للمحافظة 2022/2023 م ونسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.



وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – دعمه للجهود المبذولة من كافة الجهات للسير قدمًا فى تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار خاصة وأن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية، مناشدًا كافة الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام ، مطالبًا بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030.

ووجه اللواء عصام سعد، الشكر للجهود الفاعلة والمخلصة لجميع العاملين بفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة معلنًا تكريم الجهات المتميزة والتي حققت أعلى مستهدف في خطة محو الأمية لهذا العام وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا لافتًا إلى أن عدد من تم محو أميتهم بلغ 32099 فيما بلغ عدد الحاضرين 39728 دارس ودارسة من إجمالي 62623 متقدم مشيرًا إلى أن الجهات التي حققت أعلى نسب من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة ، مؤكدًا على استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية.