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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك يؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالطائف

صدى البلد

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة بمسجد فندق الإقامة بالطائف قبل مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها  في السادسة مساء اليوم بإستاد الملك فهد بالمدينة الرياضة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

وكان برنامج الزمالك اليوم الذي حدده الكولومبي كارلوس أورسوريو تضمن تناول وجبة الإفطار في العاشرة صباحا ثم الحصول على راحة حتى صلاة الجمعة ، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء فى الثانية ظهرا، ويلقي المدير الفني المحاضرة الفنية في الرابعة إلا ربع عصرا قبل التوجه إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

 

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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