الأرصاد: تحسن حالة الطقس اعتبارا من غدا وحتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يستمر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اعتبارا من الغد، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وعلى مدار أيام الأسبوع، يكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام القادمة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدا السبت حتى نهاية الأسبوع الخميس، المقبل، ليكون هناك تحسن ملحوظ نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بعد الموجة شديدة الحرارة التي استمرت أكثر من 20 يوما.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية تسجل العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء تسجل العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد تسجل العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد تسجل العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة