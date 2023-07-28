عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: تحسن حالة الطقس اعتبارا من غدا وحتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يستمر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اعتبارا من الغد، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وعلى مدار أيام الأسبوع، يكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام القادمة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدا السبت حتى نهاية الأسبوع الخميس، المقبل، ليكون هناك تحسن ملحوظ نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بعد الموجة شديدة الحرارة التي استمرت أكثر من 20 يوما.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء تسجل العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد تسجل العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد تسجل العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: اقترب للناس حسابهم.. سيوقظ النائم منهم الموت وسكرته

أرقام قياسية.. Travel off Path يبرز أسباب جذب السائحين لزيارة المقصد المصري

طبيب منتخب مصر يوضح شروط لعب المباريات قبل الغروب | خاص

تسبب السرطان وتؤدي للوفاة | كيف تواجه مصر القبة الحرارية ؟

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا.. أبرز الكليات في تنسيق الجامعات

بلومبرج: ارتفاع أسعار البنزين حول العالم ينذر بموجة تضخم جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

فيديو

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ