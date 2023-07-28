هوت شورت لقاء الخميسى يثير ضجة على السوشيال | شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي فى الصور مرتدية شورت جينز قصير مع بادي مكشوف الكتفين، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق، وضعت مكياجًا ناعمًا، وأحمر الشفاه باللون الأحمر، مما عكس جمال ملامحها.

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.