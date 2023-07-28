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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي استعدادا للداخلية في كأس مصر

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

خاض اللاعبون فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.

وأدى حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الداخلية لبطولة كأس مصر مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين

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