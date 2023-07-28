رابع الراحلين عن الأهلي.. نجم الفريق ينتقل إلى زد| تفاصيل

أنهى مسؤولو نادي زد الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، التعاقد مع الصفقة الرابعة خلال الساعات القليلة الماضية من صفوف النادي الأهلي.

وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى سعد ميسي ينتقل الي نادي زد لمدة 4 سنوات ، مع وضع بند أحقية الأهلي في شراء اللاعب".

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء الأحد، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.