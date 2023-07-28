نتبرأ من عناصر الدعم السريع المنفلتين | حميدتي يعتذر للشعب السوداني

أظهر مقطع فيديو مصور بثته وسائل التواصل الاجتماعي قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين عناصر مجموعته، حيث يعد ذلك أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.



وذكر قائد الدعم السريع قائلا : “نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب” مؤكدا لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام. بحسب صحيفة سبق السعودية.

كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين".

وذكر الدعم السريع أمس الخميس، أن وفده ما زال موجوداً في جدة.

من جهته قال الجيش السوداني إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد يوم الأربعاء للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد "تذليل المعوقات".