السودان .. حميدتي يعلن عن هدنة من جانب واحد خلال أيام العيد

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، اليوم الاثنين، عن هدنة من جانب واحد بين قواته والقوات المسلحة السودانية، وذلك ليومي الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى.

واليوم الاثنين، قالت قوات الدعم السريع إنه تم "رفع المفاوضات بين وفدي الجيش وقوات الدعم في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى"، في وقت تزايدت وتيرة الاشتباكات في مناطق عدة من البلاد.

وأوضح مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أنه تم رفع المفاوضات بين الوفدين إلى ما بعد عيد الأضحى، بسبب ما وصفه بـ"عدم جدية الجيش وعدم التزامه في الهدن السابقة".

وكانت الرياض وواشنطن، أعلنتا في مطلع الشهر الجاري، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجانبين.

واتفق ممثلو الجيش و"الدعم السريع" في مباحثات جدة على هدن عدة كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما أعلنت عنها السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك وهدفت لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة.

ن جهته، أكد الجيش في بيان الاثنين، أن "المليشيا المتمردة استولت يوم أمس (الأحد) على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة".

وتابع الجيش أن "مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية، لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

ووصفت القوات المسلحة أن ما حققته قوات الدعم السريع "ليس انتصاراً عسكرياً.. بقدر ماهو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة".

