عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

أرشيفية
أرشيفية

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها "لا تحقق النجاح المنشود".

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.

وأبلغت في لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة.

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

وزير ري جنوب السودان: كان لابد من اتفاق أثيوبيا مع دولتي المصب (حوار)

والخميس، تفجرت المعارك مجدداً في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما أعلن الجيش سيطرته على العديد من المناطق ومواقع الدعم السريع في الخرطوم، وانتشرت مقاطع تظهر عدداً من قادة الجيش وهم يجولون في العاصمة أمام القيادة العامة.

وقال نائب حاكم إقليم دارفور في تصريحات، إن حاكم الإقليم مني أركو مناوي سيصل قريبًا إلى الفاشر.

وقبيل احتدام المعارك، شهد السوق الشعبي بمدينة نيالا جنوب دارفور إطلاقا كثيفا للنار، وعمليات نهب واسعة.

ويوم الأربعاء، أكدت منظمة الصحة العالمية، خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان من الخدمة.

أمريكا السودان محادثات السودان اشتباكات السودان السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

موضوعات متعلقة

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

وزير ري جنوب السودان: كان لابد من اتفاق أثيوبيا مع دولتي المصب (حوار)

ترشيحاتنا

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

بوسي: عرفت بوفاة أبويا بعدها بيومين.. كنت تعبانة ومش حاسة بالذنب

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو

وسط تفاعل الجمهور.. هبة طوجي تبدع في تقليد شاكيرا على الهواء (فيديو)

أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

السجن المشدد عقوبة كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في محاضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

أحلى من بعض.. عارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ