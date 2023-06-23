أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها "لا تحقق النجاح المنشود".

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.

وأبلغت في لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة.

والخميس، تفجرت المعارك مجدداً في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما أعلن الجيش سيطرته على العديد من المناطق ومواقع الدعم السريع في الخرطوم، وانتشرت مقاطع تظهر عدداً من قادة الجيش وهم يجولون في العاصمة أمام القيادة العامة.

وقال نائب حاكم إقليم دارفور في تصريحات، إن حاكم الإقليم مني أركو مناوي سيصل قريبًا إلى الفاشر.

وقبيل احتدام المعارك، شهد السوق الشعبي بمدينة نيالا جنوب دارفور إطلاقا كثيفا للنار، وعمليات نهب واسعة.

ويوم الأربعاء، أكدت منظمة الصحة العالمية، خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان من الخدمة.