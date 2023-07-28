أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب من ملعب اللقاء

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية لمتابعة لقاء النصر والشباب السعوديين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.