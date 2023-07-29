حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – مبلغ مالى ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".. تم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية - له معلومات جنائية" ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.