خبير علاقات دولية عن البيان الختامي للقمة الأفريقية الروسية: رسالة طمأنة لأفريقيا.. فيديو

علق الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على البيان الختامي للقمة الأفريقية الروسية، قائلا: ""رسالة طمأنة لأفريقيا".



وأضاف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "البيان لم يترك بندا واحدا يقلق القارة الأفريقية إلا وتحدث عنه بمنتهى الأمان على اعتبار أن هذه القمة تعتبر رسالة طمأنة للقارة الأفريقية بشكل كبير".

وأشار: "القارة الأفريقية تعاني من التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها الكارثية على ملفات رئيسة سواء الغذاء أو الطاقة".

وأوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية،: "هذه القمة ستحدث نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الروسية".

