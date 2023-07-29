عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صلاة المرأة بالبنطلون باطلة أم تنقص الثواب؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

 قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.

وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء ؟ أن المرأة التي لا ترتدي لبسا واسعا فضفاضا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.

وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوها بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.

وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفا فيكشف شيئا من جسمها أو شفافا فيشف شيئا منها، أو واصفا فيصف شيئا من جسمها.

هل صلاة المرأة باطلة إذا رأها الرجل

سؤال أجاب عنه محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة "يوتيوب".

وأجاب عبدالسميع، قائلا: أنه يجوز للمرأة ان تصلى مادامت مستترة أي لا يراها أحد وهي في هيئة غير لائقة فكثير من الناس تستحى أن المرأة تركع أو تسجد بحضرة رجال لأن حركة الركوع والسجود ربما يحدد جسمها.

وأشار إلى أن كثيرا من الأماكن تفصل بين مصلى الرجال والنساء أو تفصل مصلى السيدات عن أعين الرجال، فلو كان الأمر على هذا الحال فتصلى وقتما تشاء بهذه الكيفية فلو لم يكن لها مكان فيجوز لها أن تجمع الصلوات إن كانت فى طريق أو إن كانت فى مكان ليس به مكان معد للصلاة، والأصل ان أمر المرأة على الستر.
 

الإفتاء الشيخ عويضة عثمان هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء صلاة المرأة بالبنطلون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وتحسن الطقس اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

رفع الحد الأدنى للمعاشات بنص القانون.. قرار مرتقب بعد زيادة الاشتراك التأميني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

ترشيحاتنا

هل يترك الشخص عبادة معينة مخافة الرياء؟.. أمين الإفتاء يجيب

تراجع الفراخ.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 يوليو 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

درجات الحرارة تقترب من 50.. لحظات قاسية وموجة حر عنيفة في أغسطس

حرارة أعلى من المعدل العام بـ3 درجات.. وتحذيرات من الطقس بدولة عربية

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ