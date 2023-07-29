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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن ابن شقيقتها المتغيب

الطفل المتغيب
الطفل المتغيب

ارسلت القارئة سعاد عواد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابن شقيقتها المتغيب.

وقالت في استغاثتها ابن اختي ابراهيم محمد علي ابوالنجا مفقود منذ يومين كان في شغل في اسكندرية واضطر انه يرجع البيت لوحدو اتعرف علي ست في محطة مصر وركبته معاها عربية دسوق وقالتلو هنزلك ابوحمص ومن بعدها تلفونه اتقفل اسمه ابراهيم محمد علي من قرية قناوي برجاء من يعثر عليه يتواصل علي رقم 01147510501.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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