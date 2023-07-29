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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الإسهال المزمن .. 8 طرق للوقاية من المرض أبرزها تجنب الملوثات

بتعاني من الأسهام
بتعاني من الأسهام إليك النصائح

 هناك عدة طرق يمكن اتباعها للوقاية من الإسهال. وكشف موقع هيلثي عن طرق الوقاية من الإسهال المزمن وه تتمثل فيما يلي:

1- غسل اليدين: يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات، وذلك لتجنب نقل البكتيريا والفيروسات إلى الفم.

2- تجنب تناول الأطعمة الملوثة: يجب تجنب تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا والفيروسات، والتي تشمل الأطعمة الغير مطهوة جيداً أو المتعفنة، وتجنب شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

3- تجنب شرب المياه الملوثة: يجب تجنب شرب المياه الملوثة والتي لم يتم تنقيتها، ويفضل شرب المياه المعبأة في زجاجات أو المياه التي تم تنقيتها بواسطة أجهزة التنقية.

4- التحلي بالنظافة الشخصية: يجب الحرص على التحلي بالنظافة الشخصية، وخاصةً بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات، وتجنب مشاركة المناشف والأدوات الشخصية مع الآخرين.

5- تجنب الإجهاد والتوتر: يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى زيادة خطر الإصابة بالإسهال، ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان.

6- تجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية: يجب تجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإهال.

7- الحرص على شرب السوائل بانتظام: يجب الحرص على شرب السوائل بانتظام، وخاصةً الماء والعصائر الطبيعية، حيث يساعد ذلك على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، ويساعد أيضاً على تقليل خطر الإصابة بالإسهال.

8- استخدام المطهرات الكحولية: يمكن استخدام المطهرات الكحولية لتنظيف اليدين في حال عدم توفر الماء والصابون في المواقف العامة.

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