علاج الإسهال المزمن .. 8 طرق للوقاية من المرض أبرزها تجنب الملوثات

هناك عدة طرق يمكن اتباعها للوقاية من الإسهال. وكشف موقع هيلثي عن طرق الوقاية من الإسهال المزمن وه تتمثل فيما يلي:

1- غسل اليدين: يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات، وذلك لتجنب نقل البكتيريا والفيروسات إلى الفم.

2- تجنب تناول الأطعمة الملوثة: يجب تجنب تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا والفيروسات، والتي تشمل الأطعمة الغير مطهوة جيداً أو المتعفنة، وتجنب شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

3- تجنب شرب المياه الملوثة: يجب تجنب شرب المياه الملوثة والتي لم يتم تنقيتها، ويفضل شرب المياه المعبأة في زجاجات أو المياه التي تم تنقيتها بواسطة أجهزة التنقية.

4- التحلي بالنظافة الشخصية: يجب الحرص على التحلي بالنظافة الشخصية، وخاصةً بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات، وتجنب مشاركة المناشف والأدوات الشخصية مع الآخرين.

5- تجنب الإجهاد والتوتر: يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى زيادة خطر الإصابة بالإسهال، ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان.

6- تجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية: يجب تجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإهال.

7- الحرص على شرب السوائل بانتظام: يجب الحرص على شرب السوائل بانتظام، وخاصةً الماء والعصائر الطبيعية، حيث يساعد ذلك على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، ويساعد أيضاً على تقليل خطر الإصابة بالإسهال.

8- استخدام المطهرات الكحولية: يمكن استخدام المطهرات الكحولية لتنظيف اليدين في حال عدم توفر الماء والصابون في المواقف العامة.