قرار سويدي عاجل بشأن حارق المصحف بستوكهولم

أعلنت وكالة الهجرة السويدية إعادة فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي سلوان موميكا الذي كان وراء عدة حوادث لتدنيس القرآن في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشارت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) بأن اللاجئ العراقي لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.

كما قالت وكالة الهجرة إن المعلومات الواردة من السلطات السويدية أتاحت مبررا لفحص ما إذا كان يجب إلغاء وضع الرجل في السويد.

وأحرق موميكا نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.