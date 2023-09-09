عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

صدى البلد

في أعماق قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تقع في حي الخليفة بالقاهرة، تتواجد دار المحفوظات، هذه المكان الرائع الذي أُنشئ منذ عهد محمد علي، يحمل في طياته ما يزيد عن ثلاثة مليارات ورقة من الوثائق الرسمية والإصدارات. هنا، تنبض الذاكرة بأجدادنا وتُسجل أنساب العائلات، حيث يتوافد المواطنون من كل مكان لاستخراج ما يُعرف بـ"شجرة العائلة".
  

 

كيف تصل إلى جذورك العائلية؟

وداخل دار المحفوظات، يمكنك بسهولة استكشاف نسب آبائك وأجدادك من خلال خطوات بسيطة وممتعة. ويوضح إبراهيم علي إسماعيل، رئيس دار المحفوظات السابق، أنه في الفترة الحالية يتم استخراج معلومات "تعداد النفوس" والتي تُعتبر المصدر الرئيسي للاطلاع على الأجداد. يُمكن للشخص من خلالها تتبع نحو 1846 جد من أجداده.

 

 

الخطوة الأولى للاستكشاف هي تقديم طلب سلسلة الأسماء داخل مقر دار المحفوظات الكائن بمبنى القلعة التاريخي. بعد الموافقة، يحصل المواطن على إذن دخول إلى مكتبة الدار، حيث يمكنه الاطلاع على الكتيبات التي تحمل دفاتر أجداده ونسبهم.

 

مساعدة دار المحفوظات

وفي حال عدم قدرة المواطن على البحث بنفسه، يقوم موظفو دار المحفوظات بالمهمة بالنيابة عنه. يستغرق الطلب حوالي 3 أيام إذا توفرت التواريخ، وحوالي 21 يومًا إذا كانت التواريخ غير متوفرة.

 

التكلفة والمتطلبات

وتتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الشخصية وورقة إثبات الصفة، مع بعض البيانات المفيدة للبحث، مثل اسم الجد المعاصر للتعداد وآخر شهادة متوفرة للجد ومعلومات حول قريته ومكان وقت ولادته وإقامته. تبلغ رسوم البحث حوالي 4 جنيهات فقط.

 

قدرات دار المحفوظات والأحوال المدنية

ويمكن لدار المحفوظات أن تُعينك على استخراج جذورك العائلية منذ عام 1900م، ولكن في حال عدم توفر المعلومات، يمكن اللجوء إلى مصلحة الأحوال المدنية للاطلاع على الأسماء على مستوى الجمهورية، مما يسهل عملية الوصول إلى نسب أجداد الأجداد. إن اكتشاف جذورك العائلية يمثل تجربة تتجاوز الزمن، تعيدك إلى الماضي وتعزز من تواصلك مع جذورك الحقيقية.

 

أليست رحلة العودة إلى أصولنا تلك تجربة فريدة تملؤنا بالفخر والانتماء؟ ابدأ رحلتك الآن واكتشف تاريخ عائلتك ونسبك وأصولك. استكشف أروقة دار المحفوظات واستعرض كتب الأجداد، ففي هذه الصروح التاريخية تنبض قصص عائلتنا وتتجلى أوجه أجدادنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

أولهم القناص| كولر يطالب الأهلي بعودة هذا الثلاثي.. وهذا سبب تعطل صفقتي سليم وسوزا

خسائر بمليار جنيه| موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.. و"الأرصاد" تكشف طقس شهر أغسطس

هل أعلنت الأرض «الحرب المناخية»؟.. تحذيرات من مخاطر الوفاة بسبب موجات الحر

كارثة في السماء| طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بسبب أحد الركاب.. تفاصيل مثيرة

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

جينات الأم وقضية ومطعم جديد| تطورات مثيرة في خلافات الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

يعيش وسط الحمم البركانية والبحيرات الكبريتية| مصري يعمل بأخطر مهنة في العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجنون يصيب سوق الخضار| أنباء عن وصول الطماطم والبصل إلى 30 جنيها.. وهذا موعد انخفاض الأسعار

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

عطر الخلود.. خبير أثري يكشف تفاصيل برفان مصنوع من أوني مقبرة مصرية

الصحة العالمية تعلن حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر

غير محمد صلاح.. عرض سعودي مرتقب لخطف نجم منتخب مصر.. تفاصيل

بعد زلزال المغرب المدمر.. رئيس اتحاد الجودو: بعثة منتخب مصر بخير.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ