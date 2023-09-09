بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

في أعماق قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تقع في حي الخليفة بالقاهرة، تتواجد دار المحفوظات، هذه المكان الرائع الذي أُنشئ منذ عهد محمد علي، يحمل في طياته ما يزيد عن ثلاثة مليارات ورقة من الوثائق الرسمية والإصدارات. هنا، تنبض الذاكرة بأجدادنا وتُسجل أنساب العائلات، حيث يتوافد المواطنون من كل مكان لاستخراج ما يُعرف بـ"شجرة العائلة".



كيف تصل إلى جذورك العائلية؟

وداخل دار المحفوظات، يمكنك بسهولة استكشاف نسب آبائك وأجدادك من خلال خطوات بسيطة وممتعة. ويوضح إبراهيم علي إسماعيل، رئيس دار المحفوظات السابق، أنه في الفترة الحالية يتم استخراج معلومات "تعداد النفوس" والتي تُعتبر المصدر الرئيسي للاطلاع على الأجداد. يُمكن للشخص من خلالها تتبع نحو 1846 جد من أجداده.

الخطوة الأولى للاستكشاف هي تقديم طلب سلسلة الأسماء داخل مقر دار المحفوظات الكائن بمبنى القلعة التاريخي. بعد الموافقة، يحصل المواطن على إذن دخول إلى مكتبة الدار، حيث يمكنه الاطلاع على الكتيبات التي تحمل دفاتر أجداده ونسبهم.

مساعدة دار المحفوظات

وفي حال عدم قدرة المواطن على البحث بنفسه، يقوم موظفو دار المحفوظات بالمهمة بالنيابة عنه. يستغرق الطلب حوالي 3 أيام إذا توفرت التواريخ، وحوالي 21 يومًا إذا كانت التواريخ غير متوفرة.

التكلفة والمتطلبات

وتتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الشخصية وورقة إثبات الصفة، مع بعض البيانات المفيدة للبحث، مثل اسم الجد المعاصر للتعداد وآخر شهادة متوفرة للجد ومعلومات حول قريته ومكان وقت ولادته وإقامته. تبلغ رسوم البحث حوالي 4 جنيهات فقط.

قدرات دار المحفوظات والأحوال المدنية

ويمكن لدار المحفوظات أن تُعينك على استخراج جذورك العائلية منذ عام 1900م، ولكن في حال عدم توفر المعلومات، يمكن اللجوء إلى مصلحة الأحوال المدنية للاطلاع على الأسماء على مستوى الجمهورية، مما يسهل عملية الوصول إلى نسب أجداد الأجداد. إن اكتشاف جذورك العائلية يمثل تجربة تتجاوز الزمن، تعيدك إلى الماضي وتعزز من تواصلك مع جذورك الحقيقية.

أليست رحلة العودة إلى أصولنا تلك تجربة فريدة تملؤنا بالفخر والانتماء؟ ابدأ رحلتك الآن واكتشف تاريخ عائلتك ونسبك وأصولك. استكشف أروقة دار المحفوظات واستعرض كتب الأجداد، ففي هذه الصروح التاريخية تنبض قصص عائلتنا وتتجلى أوجه أجدادنا.