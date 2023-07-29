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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 20 عنصرا من قوات الدعم السريع في هجوم على الجيش السوداني

البرهان
البرهان

أفادت مصادر بالجيش السوداني بأن  20 عنصرا من قوات الدعم السريع لقوا مصرعهم  خلال محاولة للهجوم على إحدى وحدات سلاح المدرعات.

وبحسب قناة العربية؛ فقد ذكر المصدر العسكري أن قوات الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور قائد قوات الدعم السريع حميدتي.

كان مقطع فيديو مصور بثته وسائل التواصل الاجتماعي اظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين عناصر مجموعته، حيث يعد ذلك هو  أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.

وذكر قائد الدعم السريع قائلا : "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب"، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك بحسب صحيفة سبق السعودية .

وأكد حميدتي : "لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام.

كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين".

كانت قوات الدعم السريع قد ذكرت،  الخميس الماضي، أن وفدها المفاوض ما زال موجوداً في جدة.

من جهته قال الجيش السوداني إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد "تذليل المعوقات".

نتبرأ من عناصر الدعم السريع المنفلتين | حميدتي يعتذر للشعب السوداني

بعد عودة الوفد من جدة|بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن المفاوضات في السعودية

الجيش السوداني حمدان دقلو قائد الدعم السريع قوات الدعم السريع وسائل التواصل الإجتماعي

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