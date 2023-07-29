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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية اللبنانية ردا علي مبعوثتها الدائمة لدي الأمم المتحدة

لبنان - علم
لبنان - علم

 أكدت وزارة الخارجية اللبنانية  ان حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام ١٩٢٣، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي تويتر ان استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الأمم المتحدة. موضحة إن المقصود هو اظهار، واثبات ، وتأكيد انسحاب إسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الأمم المتحدة. بمعنى آخر، انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً.

وذكرت أيضا : يهمنا إعادة التأكيد على أن البعثة  تحرص، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، في كافة الاجتماعات الأممية على التعبير عن الاجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الإسرائيلية.

وكانت المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد ، قد أثارت جدلا  واسعا داخل المجتمع اللبناني بسبب تصريحاتها عن ترسيم الحدود البرية في لبنان.

جاء ذلك خلال كلمتها في المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في ٢٧ يوليو ٢٠٢٣. 

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