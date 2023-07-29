السلطان هيثم بن طارق يزور ألمانيا

قالت صحيفة أثير العمانية إن السلطان هيثـم بـن طـارق غادر أرض الوطن متجها إلـى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ في زيارة خاصة.

وفي تقرير لها رصدت الصحيفة العمانية زيارات السلطان هيثم الخارجية حيث تُعدّ هذه الزيارة هي الزيارة الخارجية الثالثة عشرة منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م.

وبينت الصحيفة أن الزيارات التي قام بها السلطان هيثم حيث جاءت كالتالي :



عام 2020م:

– أكتوبر: زيارة إلى دولة الكويت لتقديم واجب التعازي في وفاة أميرها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الجابر الأحمد.

في عام 2021م:

– يوليو: زيارة إلى المملكة العربية السعودية لمدة يومين.

– نوفمبر: زيارة إلى دولة قطر لمدة يومين.

– ديسمبر: زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة استغرقت عدة أيام.

في عام 2022م:

– مايو: زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

– يوليو: زيارة خاصة للمملكة المتحدة.

– يوليو: زيارة إلى الجمهورية الألمانية استغرقت 3 أيام.

– سبتمبر: زيارة إلى المملكة المتحدة لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانيـة.

– أكتوبر: زيارة إلى مملكة البحرين استغرقت يومين.

في عام 2023م:

– يناير: زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فـي اللقاء الأخـوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة والعاهل الأردني والرئيس المصري.

– مايو: زيارة إلى جمهورية مصر العربية استمرت يومين.

– مايو: زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية استمرت يومين.

– يوليو: زيارة خاصة إلى ألمانيا.