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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسوم عاجل لـ سلطان عمان بشأن الحماية الاجتماعية

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق  اليوم مرسوما سلطانيًّا ساميا  رقم (52 / 2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية حيث يتم العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.

كما نص المرسوم العماني علي أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وأضاف المرسوم " كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

وأردف المرسوم السلطاني : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 ، النص الآتي: “تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق”.

كما ألغى المرسوم جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 26 / 86، 72 / 91، 86 / 96 المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86 / 82، 87 / 84، 49 / 98، 2/ 2000، 32 / 2000، 94 / 2000، 3 / 2002، 29 / 2003، 44 / 2013، 82 / 2020، المشار إليها.

وألمح المرسوم إلى استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

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