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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسوم سلطاني عاجل بشأن التعليم العماني

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا بشأن التعليم داخل البلاد. 

ونص المرسوم السلطاني الذي جاء تحت رقم (31 / 2023) والخاص بإصدار قانون التعليم المدرسي علي : نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 بإنشاء المدارس الخاصة، وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد تابع السلطان العماني مرسومه قائلا :  رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأشار المرسوم الي ان المادة الثالثة تمثلت في إلغاء المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

وشدد المرسوم في المادة الرابعة علي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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