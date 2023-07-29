بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

يترقب الكثير من أولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة 2023، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

وكان قد شهد مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، إجتماعا ثلاثيا عاجلا برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات القادمة ، نتيجة الثانوية العامة 2023 .

ويعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد الآن https://natega.elbalad.news/ ، داعيا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول عليه وتسجيل البيانات فورا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد “قبل أي حد”

كما يقوم موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بتفعيل بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

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ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :