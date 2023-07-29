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رئيس التحرير
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لن نكون صيدا سهلا| مدرب الزمالك يتحدى الجميع بالبطولة العربية.. 9 رسائل تحذيرية من أوساريو

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين. 

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.  

ووجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك 9 تصريحات نارية عقب القوز على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.

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تصريحات اسوريو بعد مباراة الاتحاد المنستيري 

أكد أوسوريو مدرب الزمالك أن فريق الاتحاد المنستيري يضم لاعبين جيدين ولكن الفريق لا يزال في مرحلة البناء لافتا الي أن لاعبي الفريق المنافس جيدين من الناحيتين الفردية والبدنية وسوف يتحسنون في المستقبل.

تابع أوسوريو: الزمالك تحكم جيدا في مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، والفرصة الوحيدة للمنافس كانت كرة العارضة، والخروج بهدفين في الشوط الأول كانت نتيجة عادلة وكان علينا ترجمة الفرص بشكل أفضل من ذلك". 

أضاف مدرب الزمالك: في أول 25 دقيقة في الشوط الثاني كنا أفضل، في حين أن المنافس كان أفضل في أخر 5 دقائق في الشوط الثاني وكانوا يستحقون تسجيل هدف".

استطرد: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، ومساعدي فريدي بذل مجهودا كبيرا وكشف لنا الخصم بصورة جيدة". 

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مدرب الزمالك: نتيجة الفوز كبيرة ولم أتوقعها

وزاد: كنا نعلم أن هناك عناصر جيدة في الفريق التونسي ولم أكن أتوقع أن تكون النتيجة كبيرة قبل المباراة، وظهر الزمالك بشكل أفضل في الشوط الأول وهناك عملية نفسية لدى اللاعبين بعد التقدم وتكون هناك حالة هدوء في الشوط الثاني، وكان لابد من إيجاد حلول بإدخال عناصر جديدة لزيادة حماس اللاعبين".

وأكمل مدرب الزمالك: يوجد نوعان من التغييرات،تغيير مركز بمركز أو تغيير في مراكز اللاعبين ، واعتمدت على تغيير مركز بمركز من أجل الحفاظ على نسق المباراة".

وقال مدرب الزمالك أيضا: حمزة المثلوثي لاعب سريع ومميز في الكرات العالية، وقررت الاعتماد عليه اليوم في مركز الظهير الأيمن وبجواره  حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح".

وعن زيزو قال مدرب الزمالك: دائما أجعل أحمد سيد "زيزو" يلعب في وسط ملعب المنافس  كي يكون في حالة هجوم وقريب من المرمى لأنه يجيد إنهاء الهجمات ، واللاعب المصري ذكي وموهوب ويستطيع حفظ طرق اللعب

واختتم مدرب الزمالك حديثه قائلا: لا أحب الحديث عن التوقعات أو إلي أي مدى ممكن أن يصل إليه،و مجموعتنا قوية، وسننافس بكل قوة في المباريات المقبلة، ولن نكون منافسا سهلا" ولا نخشي مواجهة كريستيانو رونالدو.

الزمالك الاتحاد المنستيري البطولة العربية للأندية سيف الدين الجزيري نيمار النصر أوسوريو

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