حرق وإطلاق نار.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون انتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني

واصل المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت أفعالهم الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، في عدد من المدن وتنوعت هجماتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين، اقتحموا اليوم السبت، منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، وتجولوا بين مساكن المواطنين الفلسطينيين، وقاموا باستفزازهم.

وفي قرية بورين جنوب نابلس، أضرم المستوطنين، النار في أراضٍ بالقرية، الأمر الذي أدى لاحتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من اطفاء الحرائق.

وهاجم المستوطنين المواطنين الفلسطينين الذين حاولوا السيطرة على الحرائق، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارع فلسطيني وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة "وفا"، بأن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أسابيع على أراضي المواطنين الفلسطينيين في برية تقوع هاجموا لليوم الثاني على التوالي المواطن سليم عبد البدن (65 عاما) وزوجته في أرضه التي يقيم فيها منذ سنوات، حيث حاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة المواطنين والتصدي لهم حال دون ذلك .

وأشار بريجية الى وجود مخطط استيطاني في تلك المنطقة، وسلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد المواطنين، للمساهمة في نقلهم قسريا من أراضيهم.