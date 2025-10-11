سامح حسين: مسرحية «وحيد في المنزل» ستعرض بكل المحافظات .. فيديو

كشف الفنان سامح حسين عن تفاصيل جديدة حول مسرحيته الأخيرة "وحيد في المنزل"، التي تعد أول تجربة إنتاج مسرحي خاصة به، مؤكدًا أنه يخطط خلال الفترة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على تقديم أعمال من إنتاجه تحمل رسائل فنية وإنسانية هادفة.

وأوضح سامح حسين، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الفترة اللي جاية أنا مهتم جدًا إني أعمل مسرح إنتاجي أنا، والحمد لله أنتجت بالفعل مسرحية اسمها وحيد في المنزل، وعرضتها في دولة الإمارات، وحققت نجاحًا كبيرًا هناك".

وأضاف النجم الكوميدي أنه يستعد حاليًا لإعادة تقديم المسرحية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يضع ضمن خطته الفنية جولة في مختلف محافظات الجمهورية لعرض العمل، في إطار سعيه لنشر الثقافة والفن الراقي خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.

وتابع سامح حسين، قائلاً: "راجع بيها هنا لمصر، وفي الخطة بتاعتي إن شاء الله إني ألف بيها المحافظات، لأن ده منهجي إن الثقافة لازم تتقدم في كل مكان مش بس في العاصمة".

وتحدث سامح حسين عن فكرة المسرحية، مشيرًا إلى إنها عمل كوميدي اجتماعي يناقش قضايا التفكك الأسري ومشكلات الأسرة الحديثة بشكل ساخر ولطيف يناسب جميع أفراد العائلة، قائلاً: "هي مسرحية كوميدية طبعًا، اجتماعية، وأنا دايمًا جمهوري هو العيلة، الأسرة، فهي بتتكلم عن التفتت الأسري والمشاكل اللي ممكن تحصل بين الأزواج أو مع الأولاد، بس بشكل كوميدي خفيف يوصل الرسالة بدون وعظ".

وأكد سامح حسين، على أن المسرح بالنسبة له ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل مساحة للتأمل والتقارب بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن اهتمامه بالفن المسرحي ينبع من إيمانه بأهمية إحياء الحركة المسرحية في مصر، خصوصًا في المحافظات، التي تستحق أن تشهد فعاليات ثقافية مستمرة.