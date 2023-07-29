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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث للبحث عن أسرة بنت فاقدة للذاكرة بالمنيا

البنت
البنت

أرسل القارئ أحمد فوزي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة بنت فاقدة للذاكرة.

وقال في استغاثته: هذه البنت فاقدة للذاكرة، وتقول إنها من قنا وهي موجودة الان في المنيا برجاء من يتعرف عليها  يتواصل علي رقم 01013000305.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

احمد فوزى المتابعة المستمرة الوزارات المعنية توجهات الدولة رؤساء الاحياء يستغيث حل مشاكل المواطنين

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