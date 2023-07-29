تجميد أرصدة الذهب.. اقتصادي: الدول الأفريقية ترفض سياسة العقوبات الأحادية من الغرب

قال الدكتور منجي بدر المفكر الإقتصادي والوزير المفوض السابق، إن القمة الروسية الأفريقية كانت تمتاز بالواقعية وهي قمة تحقيق المصالح لدي الطرفين، لافتا إلى أن روسيا استفادت من هذه القمة والدول المشاركة استفادت من هذه القنة ببيان ختامي يوازن بين ما يطلبه الجانب الروسي وبين متطلبات الدول الأفريقية، وكانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت ٤ قواعد أساسية للتعاون بين القارة الأفريقية وبين روسيا الاتحادية.

وأكد، بدر خلال مداخله هاتفية ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية “المصرية”، أن أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة وهو ردع أساليب الابتذاذ السياسي الذي يمارس ضد قادات الدول النامية والناشئة بأجبارها على الإنضمام لسياسة العقوبات، وأيضا رفض أفريقيا لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطات النقدية.

وأضاف، المفكر الإقتصادي والوزير المفوض السابق، أن القمة الروسية الأفريقية كانت نقطة فارقة في العلاقات الروسية الأفريقية، حيث تم أنعقاد اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتقني مع اكثر من ٤٠ دولة وهذه نقطة هامة، وم وضع برنامج للتعاون بين الدول الإفريقية وبين روسيا لمدة ٣ سنوات بدءا من عام ٢٠٢٣ حتي عام ٢٠٢٦.